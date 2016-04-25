Бальцерович пригласил экс-главу МВД Польши работать в Украине

Об этом Бальцерович рассказал 25 апреля на своей пресс-конференции, передает РБК.

Вместе с ним сопредседателем группы будет экс-министров финансов Словакии Иван Миклош, который со своей стороны пригласил трех экспертов.

По словам автора "польского экономического чуда", его предложение заключалось в том, чтобы создать группу экспертов, которые работали бы для всех ветвей власти: правительства, президента и парламента.

"Целью работы этой группы экспертов является помощь в улучшении координации процесса принятия решений. Речь не идет о том, чтобы заявлять свое мнение по факту. Речь идет о том, чтобы влиять на проекты и стратегические планы...Сейчас наша цель состоит в том, чтобы создать сильную группу экспертов", - подчеркнул Бальцерович.

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По его словам, в эту группу он пригласил Ежи Миллера (экс-глава МВД Польши) и Мирослава Чеха (польский политик украинского происхождения, экс-депутат Сейма, журналист).

Как сообщал УНИАН, Бальцерович пообещал активно сотрудничать с западными инвесторами "для представления достижений Украины на пути реформ".