Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО уверен, что в Украине рано или поздно будет Единая поместная церковь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня во время праздничных мероприятий на Софийской площади по случаю 1020-летия Крещения Руси.

«Я верю в то, что с мудростью и терпением мы пройдем путь к мечте. Я верю в то, что любые разделения украинских верующих - недолговечные. Я верю в то, что как Божий дар, как историческая правда и справедливость в Украине будет национальная поместная церковь», - сказал он. По словам Президента Украины, государство и церковь – это два крыла народа, с потерей, или послаблением одного из которых невозможно «ни подняться ввысь, ни защитить своих детей». При этом он отметил, что украинские власти сегодня не вмешиваются в те противоречия, которые возникают между церквами в Украине. «Несомненно, Украинское государство не вмешивается и стоит вне любых межконфессиональных диспутов, в равной степени уважая каждую церковь, каждую религию и каждого верующего. Но мы будем всегда поддерживать единение украинского христианства и проведение самого тесного диалога между разными культурами и вероисповеданиями», - сказал он.

При этом В.ЮЩЕНКО отметил, что судьба Киевской Метрополии напоминает всю нашу судьбу. Глава государства отметил, что в нашей истории мы видим светлый знак – это благословение и поддержка, которые в течение веков получала Киевская церковь и другие братские церкви от Константинопольской церкви-матери.