Российский адмирал: сотрудничество с НАТО - важный элемент нацбезопасности

Россия рассматривает сотрудничество с НАТО как важный элемент обеспечения национальной безопасности за пределами своей территории.

Об этом в интервью газете «Красная звезда» (номер за 26 июля 2008 года, уже размещенный в сети Интернет – УНИАН) заявил главнокомандующий Военно-морским флотом РФ адмирал Владимир ВЫСОЦКИЙ.

«Уже долгое время продолжается интеграция Военно-морского флота России в систему обеспечения международной безопасности на море. Мы прошли долгий путь от начала официальных отношений между Россией и НАТО – присоединения к Североатлантическому совету сотрудничества в 1991 году, учреждения Совета Россия –НАТО в 2002 году, проведения многонациональных учений по отработке совместных действий на море при ликвидации последствий катастроф – до совместного участия кораблей Черноморского флота с кораблями стран НАТО в контртеррористических операциях «Черноморская гармония» в Черном море и «Активные усилия» в Средиземном море», – сказал В.ВИСОЦКИЙ.

При этом он подчеркнул, что как наиболее значимые РФ рассматривает мероприятия, направленные на «совершенствование оперативной совместимости военно-морского флота России с объединенными военно-морскими силами (ОВМС) НАТО».

«В 2007 году сторожевой корабль «Ладный» Черноморского флота РФ уже участвовал в операции «Активные усилия» и, по оценке НАТО, поставленные задачи выполнил успешно. В августе-сентябре нынешнего года этому кораблю вновь предстоит выполнять задачи в этой операции», - сообщил адмирал.

Говоря о повышении оперативной совместимости Военно-морского флота России и ОВМС НАТО, В.ВЫСОЦКИЙ поинформировал, что сторонами отрабатывается множество различных методов и приемов взаимодействия сил. «Основными формами участия ВМФ России в данных мероприятиях являются участие в совместных антитеррористических операциях, проведение совместных учений и тренировок, выполнение визитов и деловых заходов кораблей и судов в порты государств - членов НАТО, прием кораблей ВМС стран НАТО в своих портах, участие в совместных рабочих встречах и конференциях, обучение российских офицеров с привлечением мобильных групп НАТО по обучению и подготовке и языковая подготовка», - сказал главком российского ВМФ.

Он также подчеркнул ценность того опыта, который Военно-морской флот России получает от сотрудничества с НАТО. «Приобретаемый опыт не может быть бесполезным, так как в эпоху глобализации, угрозы России, как и всем остальным, необходимо ликвидировать в местах их зарождения, а не у собственных границ», – отметил В.ВЫСОЦКИЙ.

«Исходя из этого, мы просто обязаны участвовать в многонациональных миссиях за пределами своей территории. Полагаю, наши совместные усилия будут и впредь способствовать укреплению доверия между Россией и НАТО, а также повышению уровня оперативной совместимости наших флотов при подготовке и выполнении международных мероприятий на море, связанных с противодействием общим угрозам, в числе которых, прежде всего, – терроризм и организованная транснациональная преступность», - подытожил адмирал.

Как сообщал УНИАН, 4 июня 2008 года Государственная дума Российской Федерации предложила в случае присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО (ПДЧ) или форсирования вступления Украины в Альянс считать это ее односторонним выходом из Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве и рассмотреть вопрос о выходе из него России.

«Мы обращаем внимание руководства нашей страны на то, что действия украинских властей, в частности, по форсированным шагам по присоединению Украины к Плану действий по вступлению в НАТО, являются недружественными по отношению к России и противоречат большому договору о дружбе и сотрудничестве между нашими странами», - сказал глава думского комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Алексей ОСТРОВСКИЙ (фракция ЛДПР). По его мнению, если официальный Киев предпримет новые шаги в этом направлении, и, в частности, если на следующем саммите НАТО по инициативе украинской стороны будет вновь поднят вопрос о ее присоединении к Альянсу, то «сама Украина ставит под сомнение действие российско-украинского договора».