Зам Хорошковского вылетел из-за неявки на работу

Кабинет Министров Украины распоряжением № 982-р от 23 июля 2008 года освободила Михаила ТОВТА от должности заместителя главы Государственной таможенной службы Украины – начальника Западной региональной таможни.

Текст соответствующего распоряжения размещен на Правительственном портале.

Как объясняется в распоряжении, М.ТОВТ уволен в соответствии с пунктом 5 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины.

Справка УНИАН. Пункт 5 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины предусматривает возможность расторжения трудового договора по инициативе владельца или уполномоченного им органа из-за “неявки на работу на протяжении более чем четырех месяцев подряд в результате временной неработоспособности, не считая отпуска по беременности и родам, если законодательством не установлен более длительный срок сохранения места работы (должности) при определенном заболевании. За работниками, потерявшими работоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием, место работы (должность) сохраняется до возобновления работоспособности или установления инвалидности".

М.ТОВТ был назначен на должность заместителя председателя Государственной таможенной службы Украины – начальника Западной региональной таможни распоряжением Кабинета Министров Украины № 918-р от 31 октября 2007 года. До назначения на эту должность М.ТОВТ работал заместителем начальника Западной региональной таможни.