Решение по ассоциации Украины после референдума в Нидерландах не должно повлиять на ее содержание - ЕП

Об этом собственному корреспонденту УНИАН сообщил председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Андрей Пленкович.

По его словам, законодательная служба Европейского парламента уже уведомила депутатов о возможном разрешении ситуации. "Мы должны искать решение, которое будет принято на уровне Совета или на уровне Европейского парламента, которое бы ответило на обеспокоенность нидерландцев, возможно, путем принятия декларации, но без каких-либо формальных изменений содержания Соглашения. Это будет справедливо по отношению к Украине, это также будет отвечать голосованию", - отметил европейский депутат.

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Пленкович отметил, что важно получить "очень конкретную информацию от правительства Нидерландов, что они намерены сделать". "После этого сообщения мы посмотрим, каким путем продвигаться вперед", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Явка составила 32,28%, "против" проголосовал 61%, "за" – 38,21%.

19 апреля парламент Нидерландов отклонил предложение оппозиции отозвать ратификацию Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом, таким образом, предоставив правительству больше времени для разрешения ситуации, сложившейся после референдума 6 апреля.

По словам премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, о возможных действиях будет объявлено не раньше конца июня.