Премьер Нидерландов: решение по ассоциации с Украиной будет не раньше конца июня - СМИ

21:41, 14 апреля 2016
Политика
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Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявляет, что решение насчет Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом будет принято не раньше конца июня.

Макр Рютте премьер-министр Нидарландов / www.rusproject.biz

Как сообщает "Немецкая Волна", об этом Рютте заявил сегодня в парламенте в Гааге.

Как отметил глава правительства Нидерландов, сперва голландская власть должна определиться с позицией насчет референдума в Великобритании о выходе из состава ЕС.

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Референдум в Соединенном Королевстве должен состояться 23 июня.

Недавно Нидерланды решили инициировать внесение изменений в Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС по результатам дебатов, в которых приняли участие политические силы страны, представленные в парламенте.

Как известно, 12 апреля обнародовали окончательные результаты референдума в Нидерландах относительно отношения граждан страны к соглашению об ассоциации между ЕС и Украиной. Согласно опубликованным избирательной комиссией страны данным, 61 процент граждан, принявших участие в референдуме, проголосовали против ратификации Соглашения. За ратификацию отдали свои голоса 38,2 процента граждан.

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