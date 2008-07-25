Затулин не знает, за чьи деньги он должен лететь назад в Москву

Посольство России в Украине поздно ночью 24 июля передало Министерству иностранных дел Украины ноту с требованием объяснить задержание депутата Госдумы РФ Константина ЗАТУЛИНА в Симферополе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Украинского филиала Института стран СНГ.

По данным пресс-службы, в ноте Россия также “очередной раз призвала Украину отказаться от порочной практики ограничения свободы слова и свободы передвижений относительно российских граждан”.

По словам руководителя общественной организации представительства Института стран СНГ в Севастополе Владимира СОЛОВЬЕВА, который встречал К.ЗАТУЛИНА в аэропорту «Симферополь», представители украинских властей не пояснили депутату Госдумы, на каком основании ему отказано во въезде в Крым.

В то же время В.СОЛОВЬЕВ отметил, что в документе, запрещающем К.ЗАТУЛИНУ въезд в Украину, говорится, что это решение может быть обжаловано в суде.

По словам В.СОЛОВЬЕВА, К.ЗАТУЛИН поинтересовался, на каком основании ему отказано во въезде, кто руководитель ведомства, которое принимало данное решение и т.д. «Присутствующий подполковник сказал, что не может это комментировать. На попытки добиться ответа, он (К.ЗАТУЛИН – УНИАН) не получил ответа», - сказал В.СОЛОВЬЕВ.

Он также сообщил, что К.ЗАТУЛИН «двое суток назад находился в Киеве, принимал участие в работе круглого стола, где никаких резких заявлений не делал». «Никто не предъявлял претензий по поводу его присутствия, и вот он улетел в Москву, затем приехал в Украину на проведение турнира – и его не пускают», - заявил представитель Института стран СНГ в Севастополе.

По его данным, в настоящее время К.ЗАТУЛИН продолжает находиться в аэропорту Симферополя. «Его провели в VIP-зал. Сейчас стоит вопрос о том, кто ему будет покупать билеты (в Россию – УНИАН), потому что он прилетел на чартерном рейсе, а этот чартерный рейс улетает 28 июля», - сообщил В.СОЛОВЬЕВ, отметив, что украинская сторона отказывается покупать билеты.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя 24 июля.

По информации российской телекомпании НТВ, К.ЗАТУЛИНА остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о запрете въезда в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт.

«Первый рейс вылетает в 8 утра. Соответственно, с 23.00 до 8-ми утра мне будет оказано теплое украинское гостеприимство в VIP-зале. Другими словами, я могу переночевать на диване, на стуле или столе», – заявил К.ЗАТУЛИН.

Как отмечает НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.