СБУ возбудила уголовное дело в отношении Затулина

Служба безопасности Украины сегодня приняла решение о запрете на въезд на территорию Украины депутата Государственной думы России Константина ЗАТУЛИНА и возбудила в отношении него уголовное дело за попытку дестабилизации ситуации во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси.

Об этом УНИАН сообщил источник в СБУ.

Согласно полученной информации, СБУ возбудила уголовное дело по статьям 14 и 294 Уголовного кодекса Украины по факту получения информации, что К.ЗАТУЛИН и представитель Института стран СНГ Кирилл ФРОЛОВ пытались дестабилизировать ситуацию во время празднования 1020-й годовщины Крещения Киевской Руси. При этом, по словам источника, они хотели вовлечь в это сторонников Союза православных.

По данным собеседника агентства, К.ЗАТУЛИНУ запрещено въезжать в Украину на протяжении одного года. Сейчас он находится на территории аэропорта Симферополя и пытается получить по крайней мере одноразовое разрешение на пребывание в Украине.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель председателя Комитета Госдумы России по делам СНГ К.ЗАТУЛИН был задержан в аэропорту Симферополя вечером 24 июля. По информации российской телекомпании НТВ, К.ЗАТУЛИНА остановили сотрудники правоохранительных органов, предъявили документ о запрете на въезд в Украину и поставили соответствующую печать в паспорт. Как отмечает НТВ, К.ЗАТУЛИН вместе с группой депутатов Госдумы РФ прилетел в Симферополь чартерным рейсом на теннисный турнир «Большая шляпа», который традиционно проводится в Крыму накануне Дня ВМФ России.