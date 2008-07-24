Луценко обсудил с послом США политическую ситуацию в Украине

Министр внутренних дел Украины Юрий ЛУЦЕНКО обсудил с послом Соединенных Штатов Америки в Украине Уильямом ТЭЙЛОРОМ современную политическую ситуацию в Украине и двустороннее украинско-американское сотрудничество.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, во время сегодняшней встречи руководитель МВД проинформировал посла США о создании в возглавляемом им ведомстве при содействии США управления борьбы с компьютерными преступлениями. Также стороны обсудили приоритеты сотрудничества в этом направлении, в частности, возможность стажировки работников украинских правоохранительных органов в Соединенных Штатах Америки.

Кроме того, руководитель Департамента информационных технологий МВД Украины Василий БУРЖИНСКИЙ представил У.ТЭЙЛОРУ новые информационно-технические возможности Министерства внутренних дел в рамках совместного проекта для обеспечения оперативно-розыскной деятельности подразделений украинской милиции.

Участники встречи также обсудили вопросы расследования преступлений, совершенных на расовой почве, а также действия, направленные на борьбу с ксенофобией и расизмом. Ю.ЛУЦЕНКО, в частности, проинформировал У.ТЭЙЛОРА о заданиях созданного в составе Департамента уголовного розыска отдела по расследованию именно таких видов преступлений.

Стороны также обменялись мнениями относительно решения проблемы нелегальной миграции в Украине, которая в настоящее время является чрезвычайно актуальной.