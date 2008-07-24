Тимошенко назначила главой Госкомлесхоза своего однофамильца

Кабинет министров Украины назначил председателем Государственного комитета лесного хозяйства Украины Николая ТИМОШЕНКО.

Распоряжение правительства (от 23 июля 2008 г. № 975-р) размещено на сайте Кабмина.

Справка УНИАН. Николай ТИМОШЕНКО родился 27 апреля 1958 г. Работал директором Житомирского агрономического колледжа. С ноября 2007 г. - народный депутат Верховной Рады шестого созыва, член депутатской фракции Коммунистической партии Украины. Н.ТИМОШЕНКО является председателем подкомитета по вопросам реформирования агропромышленного комплекса, развития науки и образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.