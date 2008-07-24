Бойко считает, что Украину готовят к резкому подорожанию газа

Народный депутат, министр топлива и энергетики оппозиционного правительства Украины Юрий БОЙКО считает, что правительству необходимо отходить от концепции закупки среднеазиатского газа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата.

«Привязка к среднеазиатскому газу была выгодна, когда он (среднеазиатский газ - УНИАН) был дешевле, чем российский. А сегодня у нас ситуация изменилась, и привязываться к туркменскому или казахскому, либо узбекскому газу не выгодно, потому что мы не можем повышать транзитную ставку у себя в стране, потому что таким же ответ будет со стороны среднеазиатских партнеров. От этой теории - закупки среднеазиатского газа - нам нужно отходить», - сказал он.

При этом Ю.БОЙКО добавил, что «в таком случае аргументом переговоров становится и вопрос ставки транзита уже российского газа по нашей территории, и вопрос газовых хранилищ, и вопрос стоимости российского газа. В таком случае нет жесткой привязки к транзиту среднеазиатского газа (2080 км.) в нашу страну».

Ю.БОЙКО отметил, что сегодня выгоднее закупать российский газ без привязки к его поставщику.

Также Ю.БОЙКО прокомментировал визит председателя Правления ОАО «Газпром» Алексея МИЛЛЕРА в Украину.

«Главное, что мы получили в ходе визита - это то, что нашу страну начинают готовить к резкому повышению цены на газ, и понятно, что если не были названы никакие цифры, то ситуация серьезная», - сказал он.

«Нашу страну готовят к резкому подорожанию входной цены на газ на украинской границе, и цена в размере 179,5 долларов за тыс. кубометров, которую правительство Виктора ЯНУКОВИЧА оставило нынешнему правительству, это будет приятным воспоминанием после того, как будет повышена цена в будущем году. В этой ситуации, необходимо отходить от рассмотрения цены среднеазиатского газа вообще», - считает Ю.БОЙКО.