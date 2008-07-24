Ющенко не понял позицию Тимошенко по аверсу Одесса-Броды

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что не может понять, что имеет в виду премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, когда говорит о коррупции при внедрении аверсного варианта использования нефтепровода «Одесса-Броды».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент сказал сегодня на расширенной пресс-конференции, посвященной итогам внутренней и внешней политики страны за первое полугодие.

«Скажите, пожалуйста, ну о какой коррупции тут может идти речь, когда 100-процентная государственная монополия, которая обеспечивает транзит нефти. Средства от этой монополии попадают в государственный бюджет. Монополия, которой руководит правительство… Ну давайте смотреть правде в глаза», - заявил В.ЮЩЕНКО, выразив удивление по поводу того, что за последние дни «так легко» изменилась политика правительства, несмотря на то, что все обязательства по действию нефтепровода в аверсном направлении приняты с подписью украинского правительства.

«Как можно допустить сегодня ведение дискуссии о том, что реверс, другими словами, проект, который не планировали, а который возник случайно, является более выгодным, чем диверсификация энергопоставок в Украину нефти каспийского происхождения. Скажите, пожалуйста, о какой коррупции речь идет..? Речь идет, очевидно, о политических приоритетах, которые выходят за рамки экономики», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Коррупция тут ни при чем, хотя очевидны политические ставки, которые не отвечают национальными приоритетам… У меня нет сомнений, мы к этим обязательствам вернемся и выполним их, но та демонстрация (заявление Юлии ТИМОШЕНКО - УНИАН) говорит о том, что в нашу самую ранимую отрасль - энергетическую безопасность - привнесены пункты далеко не национальных интересов», - сказал Президент, подчеркнув, что не хочет ни в чем обвинять кого-либо конкретно.

Как сообщал УНИАН, 18 июля премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявила, что считает вариант аверсного использования «Одесса-Броды», который обсуждается сейчас Секретариатом Президента, коррупционной схемой наподобие «РосУкрЭнерго».

Справка УНИАН. Нефтетранспортный проект «Одесса-Броды» задумывался с целью диверсификации поставок нефти на украинские НПЗ и развития транзитных возможностей страны. Строительство нефтепровода "Одесса-Броды" завершили в мае 2002 года. Магистраль имеет длину 674 км, диаметр трубы – 1020 мм. Мощность первой очереди нефтепровода и терминала составляет 9-14 млн. тонн в год.

Нефтепровод "Одесса-Броды" планировалось использовать для прокачки каспийской нефти в Европу. Украина в течение двух лет с момента постройки безуспешно пыталась договориться о транспортировке каспийской нефти по нему в прямом направлении. Не получив конкретных предложений со стороны компаний, правительство Украины в конце июня 2004 года разрешило использовать трубопровод для транспортировки российской нефти в реверсном направлении.

Таким образом, с момента постройки нефтепровод используется в реверсном направлении, что предусматривает транспортировку российской нефти из Брод в Одессу и далее - танкерами через черноморские проливы.

При этом в начале 2007 года Кабинет министров поручил Министерству топлива и энергетики, Министерству экономики вместе с НАК «Нафтогаз Украины» и компанией «Укртранснафта» до 2008 года подготовить к подписанию межправительственный украинско-польский договор по достройке нефтепровода «Одесса-Броды» до польского города Плоцка. Реализация этого проекта должна сделать использование нефтепровода в прямом режиме более привлекательным. Впоследствии нефтепровод планируется продлить до Гданьска.