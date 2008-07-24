ПР из-за Кернеса обвиняют в посягательстве на основы правопорядка

Народный депутат Кирилл КУЛИКОВ (фракция НУ-НС) считает позицию Партии регионов относительно ситуации вокруг Геннадия КЕРНЕСА посягательством на основы правопорядка в государстве.

Об этом идет речь в размещенном на сайте “Народной самообороны” заявлении народного депутата.

“Заявление Партии регионов о якобы “грубом нарушении законов, Конституции и прав человека во время задержания исполняющего обязанностей Харьковского городского председателя Г.КЕРНЕСА”, которое якобы имело место со стороны Министерства внутренних дел, является циничной попыткой этой политической силы окончательно разрушить основы правопорядка в государстве”, - отмечает К.КУЛИКОВ.

Он заметил, что “секретарь Харьковского городского совета был приглашен на допрос в полном соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса. Как гражданин Украины и должностное лицо господин Г.КЕРНЕС, так же как и другие граждане, в том числе и члены Партии регионов, обязан выполнять законные требования работников правоохранительных органов”.

“Напоминаю Партии регионов, что граждане Украины уровни перед Законом и обязанные неуклонно придерживаться Конституции и законов Украины”, - сказал К.КУЛИКОВ и прибавил, что не считает “обидчивым или унизительным для какого-нибудь гражданина появляться на допросы в качестве свидетеля”.

Он считает “очередную безответственную выходку политической партии, которая претендует на статус ведущей оппозиционной силы, посягательством на основы правопорядка в государстве”.

Как сообщал УНИАН, 23 июля Партия регионов выдвинула требование премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО немедленно сделать представление на освобождение министра внутренних дел Украины Юрия ЛУЦЕНКО “в связи с грубым нарушением им законов, Конституции Украины и прав человека во время задержания исполняющего обязанностей Харьковского городского председателя Геннадия КЕРНЕСА”.

Кроме того, как говорится в заявлении Партии регионов, эта политическая сила требует от Генеральной прокуратуры немедленного возбуждения уголовного дела против Ю.ЛУЦЕНКО

Партия регионов также требует, чтобы Генпрокуратура сделала все для того, чтобы “провести немедленно психиатрическую экспертизу Ю.ЛУЦЕНКО, поскольку его действия являются неадекватными”.