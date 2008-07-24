Ющенко сегодня борется с Тимошенко, как когда-то Кучма с ним самим?

Один из лидеров БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что ответственность за уровень инфляции в Украине лежит не только на правительстве, но и на Президенте Украины Викторе ЮЩЕНКО и органах местной власти.

Об этом он заявил сегодня корреспонденту УНИАН, комментируя заявление главы государства, что сегодня в Украине самая большая инфляция в Европе и странах СНГ, которая за полугодие превысила 15%.

По словам Н.ТОМЕНКО, в вопросе борьбы с инфляцией команда Президента действовала как жесткая оппозиция по отношению к действиям правительства. При этом, отметил он, в своих методах президентская команда опережала методы борьбы с правительством, которые применяются Партией регионов. Н.ТОМЕНКО отметил, что команда Президента и лично глава государства публично нагнетали тему безумного роста инфляции в Украине. При этом, добавил он, шло безумное сопротивление поддержке правительственных законопроектов относительно борьбы с инфляцией и запрещалось губернаторам работать совместно с Кабмином для преодоления этого явления. “Команда Президента боролась не против инфляции, а против Кабинета министров”, - сказал он. При этом, по словам народного депутата, методы борьбы напоминали методы, применявшиеся в 2000 году. Народный депутат напомнил, что в этот период, во времена премьерства В.ЮЩЕНКО, наблюдался самый высокий уровень инфляции, однако команда Президента Леонида КУЧМЫ всячески мешала премьеру В.ЮЩЕНКО с этим бороться. “Как оказалось, Президент Виктор ЮЩЕНКО стал хорошим учеником Президента Леонида КУЧМЫ”, - сказал он.

По мнению Н.ТОМЕНКО, эффективная борьба с инфляцией заключается в совместном сотрудничестве, ответственности и профессиональности всей системы власти. “Лишь при таких обстоятельствах можно говорить о действенности методов. Если же выстроить шкалу ответственности за показатели инфляции, то не меньшая ответственность лежит на Президенте и местной власти, которая обязана решать эти проблемы”, - отметил один из лидеров БЮТ.