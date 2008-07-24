Ющенко заявил, что "отметет" частные интересы от Днестровской ГАЭС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО обещает сделать все от него зависящее, чтобы первый блок Днестровской ГАЭС был запущен в эксплуатацию в декабре 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на расширенной пресс-конференции, посвященной итогам внутренней и внешней политики страны за первое полугодие.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что на сегодняшний день станция, которая должна стать наиболее мощной в Европе и заменить Украине строительство двух новых ядерных блоков, построена на 85-87%. Для ее достройки необходимо 700 млн. грн, 500 млн. из которых – кредит Всемирного банка, гарантии на который должно дать правительство Украины.

«Я как Президент все сделаю для того, чтобы через бюджет 2008 года такого рода обязательства были приняты, и 1 декабря вместе с вами чтобы мы имели возможность ввести в эксплуатацию первый блок Днестровской ГАЭС… Это сверхцель не только отраслевая, но и национальная», - заявил В.ЮЩЕНКО.

При этом он подчеркнул, что ГАЭС будет государственным предприятием, а все «колоссальные» частные интересы, которые присутствуют в этом проекте, будут «отметены в ближайшие недели». «Подчеркиваю трижды, и я уверен, что мы их в ближайшие несколько недель отметем, и там будет присутствовать лишь государство. Там будет исключительно госмонополия», - подчеркнул Президент.

Как сообщалось, 21 июля экс-министр топлива и энергетики Украины Алексей ШЕБЕРСТОВ призвал рассмотреть на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины стратегию реализации инвестпроектов в энергетике, в том числе на Днестровской ГАЭС.

Справка УНИАН. Днестровская ГАЭС с 1985 года строится в Черновицкой области на р. Днестр. Заказчиком строительства в настоящее время является ОАО «Укргидроэнерго». Проект станции предусматривает установку семи идентичных гидроагрегатов. Ввод в эксплуатацию первого из них запланирован на 2008 год.

Стоимость работ по завершению строительства первой очереди Днестровской ГАЭС (в составе трех гидроагрегатов, общей установленной мощностью в генераторном режиме 972 МВт, в насосном - 1263 МВт) на 1 января 2008 года оценивалась в 2,7 млрд. грн.