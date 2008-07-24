Партия регионов будет защищать Черноморский флот России

Подготовленный Министерством иностранных дел законопроект о выведении Черноморского флота России с украинской территории в 2017 году имеет невысокие шансы на принятие. В частности, за него не будет голосовать Партия регионов, сообщил в интервью «Немецкой волне» регионал Василий Хара.

При отсутствии стойкого парламентского большинства позиция крупнейшей фракции в Верховной Раде может стать решающей. В то же время, с «регионалами» никто даже не консультировался, говорит Василий Хара. По мнению депутата, о выведении Черноморского флота из Украины говорить пока рановато. Хотя российские корабли должны будет уйти из Крыма, ведь расположение иностранных военных баз запрещает Конституция, констатирует Хара. Он связывает вопрос флота с газовыми переговорами: «С одной стороны мы едем и ластимся, чтобы нам подешевле газ продали, а приезжаем домой и начинаем говорить – мы вас выгоним, чтобы вас до 2017 года не было! Ну какое настроение будет у России и какое отношение к Украине после этого?!». Представитель Партии регионов отмечает, что его политическая сила не разделяет подхода к украинско-российским отношениям, который в настоящее время исповедуют Президент и Министерство иностранных дел.