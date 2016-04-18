Из Рады отозвали законопроект, который позволил бы Луценко стать генпрокурором

Об этом сообщается на сайте парламента.

Отмечается, что проект отозван 14 апреля.

Автор законопроекта - тогдашний представитель президента в парламенте, народный депутат от "Блока Петра Порошенко" Степан Кубив, которого 14 апреля ВР назначила первым вице-премьером – министром экономического развития.

Как сообщал УНИАН, законопроект №4379 позволяет претендовать на должность генпрокурора лицу, которое не имеет прокурорского стажа, но имеет стаж работы в отрасли права не менее 5 лет.

В части 3 ст. 27 закона "О прокуратуре" предлагалось определить, что "прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы в отрасли права не менее 5 лет, эти требования не распространяются на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

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На данный момент законом предусмотрено, что "прокурором Генпрокуратуры может быть назначен гражданин Украины, который имеет стаж работы на должности прокурора не менее 5 лет".

Также в ст. 40 данного закона в требованиях, которые определены для назначения на должность генпрокурора, предлагалось убрать пункты "имеет стаж работы в отрасли права не менее 10 лет" и "имеет высшее юридическое образование".

В новой редакции предлагалось определить, что лицо, которое претендует на должность генпрокурора, "имеет высшее образование и стаж работы в области права или опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее 5 лет".

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11 апреля сотрудники Генпрокуратуры, среди которых четверо заместителей генпрокурора Юрий Столярчук, Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско - обратились к президенту Петра Порошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с призывом не назначать генпрокурором человека без соответствующего опыта работы.

Перед этим председатель фракции БПП Юрий Луценко заявил, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.