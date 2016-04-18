Климкин: Россия ведет гибридную войну против ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на встрече с представителями Европейской бизнес-ассоциации и Американской торговой палаты.

«Я считаю, что Россия ведет гибридную войну против Европейского Союза. Конечно, ее формы являются другими, чем в отношении Украины, но тем не менее логика поддержки левых и правых партий заключается в том, чтобы уменьшить тех, кто традиционно предан европейским ценностям”, - сказал Климкин.

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