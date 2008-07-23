Лужков: ЧФ не может уйти - Севастополь никогда не подчинялся Украине

Россия и ее Черноморский флот должны оставаться в Севастополе. Об этом заявил известный своими резкими высказываниями в адрес Украины мэр Москвы Юрий Лужков.

"Сегодня необходимо принимать решение о том, чтобы мы не пролонгировали большой договор с Украиной, принятый 10 лет назад. И тем самым заставить украинские власти сесть за стол переговоров. Наша страна, Черноморский флот не может и не имеет право уйти из Севастополя", - сказал Лужков в своем выступлении в честь дня Военно-морского флота, пишет Правда.ру.

Он назвал военно-морской флот стратегическим фактором для обороноспособности России, которая имеет самую протяженную морскую границу. Он добавил, что Севастополь никогда не подчинялся Украине.

"В 1948 году Севастополь был выделен из состава Крымской области как военно-морская база, а эти базы в СССР никаким республикам не подчинялись, поэтому Севастополь был и сохранился в подчинении Минобороны независимо от партийного решения Никиты Хрущева о передаче Крыма Украине", - отметил мэр.

Он отметил, что голосовал 10 лет назад как член Совета Федерации против подписания с Украиной большого договора. "И сейчас, спустя 10 лет, я считаю, что тогда сделал правильно", - отметил Лужков.