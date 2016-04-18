Убийство мэра Старобельска: полиция задержала второго подозреваемого

Об этом на своей странице в Facebook написал глава главного управления Национальной полиции в Луганской области Юрий Покиньборода.

"Сегодня в мой День рождения розыск сделал мне замечательный подарок - задержали второго убийцу мэра Старобельска Живаго", - написал он.

Читайте такжеМэр Старобельска был убит выстрелами в голову и шею, рассматривается "политическая" версия - полиция

Напомним, Живагу нашел во дворе горисполкома сторож 22 февраля примерно в 22:00, однако до больницы его не довезли - он скончался в карете медицинской помощи.

Ранее задержали судимого 22-летнего жителя Марковского района, который подозревается в совершении убийства из корыстных побуждений.

Живага был избран мэром Старобельска от партии "Наш край" на выборах 25 октября 2015 года, набрав 31% голосов.