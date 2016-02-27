Убийство мэра Старобельска: полиция задержала подозреваемого в преступлении

По словам задержанного, убийство Живаги он совершил из корыстных побуждений, говорится в сообщении Нацполиции.

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Сейчас в суде решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Проведен ряд следственно-оперативных действий. Изъяты вещественные доказательства, свидетельствующие о причастности задержанного к совершению убийства", - отметили в полиции.

Кроме того, продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по статье 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

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Напомним, Живагу нашел во дворе горисполкома сторож 22 февраля примерно в 22:00, однако до больницы его не довезли - он скончался в карете медицинской помощи.

Живага был избран мэром Старобельска от партии "Наш край" на выборах 25 октября 2015 года, набрав 31% голосов.

В полиции предполагали, что мэр Старобельска был убит по политическим мотивам.