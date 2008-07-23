Тимошенко назначила Турчинова главным по борьбе с рейдерством
16:28, 23 июля 2008Политика
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Вице-премьер сформирует комиссию
Кабинет министров Украины утвердил первого вице-премьер-министра Александра ТУРЧИНОВА главой Межведомственной комиссии по вопросам противодействия противоправному поглощению и захвату предприятий.
Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, соответствующее распоряжение было принято на сегодняшнем заседании Кабмина.
Правительство поручило А.ТУРЧИНОВУ сформировать состав Комиссии и внести его для утверждения на заседании Кабинета министров.
Как сообщалось, Межведомственная комиссия по борьбе с рейдерством была создана в феврале 2007 года и при работе Кабинета министров Виктора ЯНУКОВИЧА ее возглавлял первый вице-премьер-министр Николай АЗАРОВ.
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