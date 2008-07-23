Балога: Тимошенко начала делать ставку на россиян

Глава Секретариата Президента Виктор БАЛОГА считает, что по меньшей мере двое политиков уже ведут активную работу с целью обеспечения себе преимуществ во время будущих выборов Президента - это нынешний премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО и лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, такое мнение он высказал сегодня, проанализировав последние события и тенденции политической жизни страны.

Причем, по словам В.БАЛОГИ, эти двое политиков нередко действуют «в тактическом тандеме, несмотря на задекларированные непримиримые противоречия».

Глава Секретариата Президента отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО во время своих зарубежных визитов, в частности, в Россию и Польшу, не скрывала своих решительных намерений принять участие в борьбе за самую высокую должность в государстве. «Она позиционировала себя как единственный и последовательный поборник демократии, политик общенационального масштаба. При этом она раздавала щедрые обещания о непременном учете в перспективном двустороннем сотрудничестве чувствительных интересов двух соседних государств, в первую очередь, в экономике», - подчеркнул В.БАЛОГА. Целью таких заверений, по его мнению, является поиск поддержки на будущих выборах в обмен на значительные дивиденды после победы.

«Очевидно, что Ю.ТИМОШЕНКО уже сейчас пытается распоряжаться государством, как собственной дачей. Своим зарубежным собеседникам она, не моргнув глазом, обещает то, в чем они заинтересованы. Конечно, премьер не очень печется о том, чтобы эти обещания совпадали с интересами Украины. Ведь личные планы и амбиции – превыше всего», - заявил В.БАЛОГА.

Еще одним свидетельствам президентских амбиций Ю.ТИМОШЕНКО руководитель Секретариата назвал ее "непрестанные попытки" поставить под личный контроль и влияние воплощения международных экономических проектов, основанных без участия нынешнего Кабинета Министров. Это нужно, в частности, для изменения состава их участников и введения «дружеских» компаний, предоставление им преференций, лоббирование интересов новых заинтересованных сторон в обмен на их политическую и финансовую поддержку, заявил В.БАЛОГА, добавив, что выгода от такого бартерного обмена услугами должна лечь в копилку президентской кампании лидера БЮТ.

Также В.БАЛОГА считает, что одним из инструментов агитации стали изменения в нынешний государственный бюджет, принятие которых было провалено правительством и парламентской коалицией. "Скорость, с которой Ю.ТИМОШЕНКО обвинила в срыве принятие измененного госбюджета всех, кроме себя, наглядно указывает на то, что премьер искусственно создала повод для новой волны самопиара. Содержание и тональность ее заявлений, касающихся обновленного бюджета доказывает, что Кабмин не был заинтересован в его принятии и выполнении социальных программ», считает руководитель президентского Секретариата.

Кроме того, по мнению В.БАЛОГИ, на фоне действий Ю.ТИМОШЕНКО "урожай политических преимуществ" хочет собрать и лидер оппозиционной Партии регионов В.ЯНУКОВИЧ, который по словам главы Секретариата, традиционно рассчитывает на содействие политической и бизнес-элиты России, потому благодарно принимает многочисленные приглашения на встрече в Москву. В российской столице интерес В.ЯНУКОВИЧА, отметил В.БАЛОГА, пересекается с Ю.ТИМОШЕНКО, "которая также начала делать ставку на участие россиян в своей политической судьбе".

Впрочем, по мнению главы Секретариата, "этим политикам не стоит лелеять иллюзий относительно активного участия российского истеблишмента в реализации их президентских сценариев. Во-первых, Москва всегда руководствуется только своими интересами; во-вторых, Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧ становятся фигурами не в своей игре; в-третьих, Президента Украины избирает украинский народ, а не хозяева московских кабинетов".

Также В.БАЛОГА указал на общий интерес Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА: добиться изменений в Конституцию, которые давали бы более весомые властные ресурсы и гарантировали новые полномочия. Глава Секретариата Президента напомнил, что недавно была близкой к воплощению идея разработки БЮТ и ПР единого варианта нового Основного Закона, и не исключил, что она будет воплощаться с началом нового политического сезона. По меньшей мере, вполне вероятным является единодушное голосование фракции БЮТ и «регионалов» за новую Конституцию, добавил он.

«Это странное сочетание части правящей коалиции с оппозицией имеет весьма прозаичное объяснение: взлелеянный в мечтах для Ю.ТИМОШЕНКО и В.ЯНУКОВИЧА пост Президента. Две политические силы тешат себя надеждами, что вместе они смогут добиться принятия выгодных для себя решений», - подчеркнул В.БАЛОГА. Однако, по его убеждению, «такая конструкция – иллюзорна, поскольку в ее основе нет прочности, зато достаточно разногласий и взаимных подозрений».