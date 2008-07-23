У Тимошенко угрожают отрезать газ всем, у кого не будет счетчиков

Кабинет министров Украины предлагает ввести порядок отключения потребителей от поставок природного газа в случае использования этого продукта без счетчиков потребления.

Как передает корреспондент, по словам главы Национальной комиссии регулирования электроэнергетики Валерия КАЛЬЧЕНКО, соответствующий законопроект был одобрен на сегодняшнем заседании Кабинета министров.

В.КАЛЬЧЕНКО подчеркнул, что законопроектом предусмотрено установление счетчиков всем без исключения потребителям газа бесплатно.

Он также отметил, что предусмотрен вариант установления счетчиков непосредственно самими потребителями природного газа.

«Если закон будет принят в парламенте и вступит в действие, то потребители, у которых на 1 октября 2009 года не будет газовых счетчиков, будут отключаться от газоснабжения облгазами», - отметил В.КАЛЬЧЕНКО.