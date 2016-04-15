Порошенко освободил Кубива от выполнения обязанностей представителя президента в Раде

16:56, 15 апреля 2016
Политика
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Президент Петр Порошенко подписал указ об освобождении Степана Кубива от выполнения обязанностей представителя президента в Верховной Раде.

Кубив

Текст документа обнародован на официальном сайте главы государства.

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Как сообщал УНИАН, Верховная Рада вчера, 14 апреля, приняла постановление о формировании состава Кабинета министров, согласно которому Кубив стал первым вице-премьером – министром экономического развития. Также вчера парламент досрочно прекратил полномочия народного депутата Кубива.

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