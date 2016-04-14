Парубий не видит никакой коллизии в увольнении министров после их назначения в новое правительство

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге, отвечая на вопрос журналистов относительно того, что сегодня парламент сначала назначил новый состав правительства, а потом другим постановлением уволил членов предыдущего правительства, включая и тех министров, которые вошли и в новый Кабмин.

«Нет никакой коллизии. Есть определенный и предусмотренный законом регламент, как эти процедуры происходят - после избрания нового состава Кабинета министров слагают полномочия предыдущих членов Кабинета министров», - отметил Парубий.

По его словам, Главное юридическое управление аппарата ВР «очень подробно прорабатывало сегодняшний сценарий, чтобы мы действовали, не нарушая регламент, не нарушая закон».

Парубий утверждает, что «никакого нарушения не произошло «во время рассмотрения каждого вопроса».

Напомним, сегодня Верховная Рада назначила членов нового правительства, после чего уволила с должностей министров, которые входили в предыдущее правительство.

Среди последних есть 7 чиновников, которые были назначены на те же должности в новом правительстве. В частности, это вице-премьер-министр и министр ЖКХ Геннадий Зубко, министр внутренних дел Арсен Аваков, министр юстиции Павел Петренко, министр обороны Степан Полторак, министр иностранных дел Павел Климкин, министр информационной политики Юрий Стець и министр молодежи и спорта Игорь Жданов.

Согласно данным на сайте парламента, проект постановления №4424 о формировании состава Кабмина был проголосован в 13:18, а проект постановления №4425 об увольнении с должностей членов Кабмина - в 13:23.

Вечером в четверг были опубликованы оба постановления. В постановлении об увольнении министров, кроме их списка, указано лишь то, что они уволены "в связи со сформированием нового состава Кабинета министров".