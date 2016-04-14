Аваков объяснил, почему полицейская система все никак не реформируется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Аваков сказал на 9-м Киевском форуме по безопасности.

"Я хочу констатировать одну вещь - сколько б мы не меняли полицейскую систему, без полной тотальной перезагрузки судебной системы ничего не выйдет. Без полной тотальной перезагрузки Генеральной прокуратуры и (системы) прокуратуры в целом ничего не выйдет. Именно в этом и состоят главные риски системы безопасности страны", - заявил министр.

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"Если мы эти две вещи не поменяем, очень скоро молодые новые полицейские столкнуться с циничным отпором (и это уже происходит) судебной и прокурорской системы, которые их учат, как нужно жить по старым правилам", - сказал Аваков.

По его словам, «пока у нас хватает сил сопротивляться, надеюсь, их хватит дальше».

«Это очень важный фактор, который недооцениваю», - считает министр.