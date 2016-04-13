ГПУ до сих пор должным образом не вызвала на допрос Касько - адвокат

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Андрей Стельмащук.

"От имени защиты Виталия Каська сообщаю, что до настоящего времени Генеральная прокуратура Украины не смогла сообщить Виталия о вызове на допрос в предусмотренный законом способ", - говорится в сообщении.

При этом Стельмащук отметил, что размещенная на сайте ГПУ информация о якобы вызове на допрос не является уведомлением о вызове.

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Как сообщал УНИАН, 10 апреля поздно вечером возле столичного театра имени Ивана Франко Виталию Касько зачитали подозрении в совершении преступления.

В Генеральной прокуратуре заявили, что Касько сообщено о подозрении в мошенничестве в особо крупных размерах и использовании заведомо поддельного документа. Ему инкриминируют правонарушения, предусмотренные ч. 4 ст. 190 и ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

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Как утверждают в ГПУ, сообщено о подозрении с соблюдением всех предусмотренных законом прав подозреваемого, а также с учетом пребывания Касько в статусе адвоката. В связи с чем подозрение подписано заместителем генпрокурора. «Касько подозревается в приобретении права на имущество путем обмана и злоупотребления доверием (мошенничество), совершенном в особо крупных размерах, а также в использовании заведомо поддельного документа», - говорится в сообщении ГПУ.

Сам Касько заявляет, что Генпрокуратура сфабриковала дело в отношении него, чем пытается его дискредитировать.