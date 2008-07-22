В МИД заметили, что Украина серьезно продвинулась в плане вступления в НАТО

Министр иностранных дел Украины Владимир ОГРЫЗКО констатирует, что за последних полгода Украина серьезно продвинулась в вопросе присоединения к НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

«Сравнивая период января и июля, мы можем реально сказать, что мы очень серьезно продвинулись в плане присоединения к НАТО», - сказал В.ОГРЫЗКО.

Он отметил, что в начале января об Украине как члене НАТО ни в Украине, ни в Европе никто реально не говорил. «Сегодня мы имеем четкий месидж, зафиксированный всеми руководителями Альянса – Украина будет в НАТО», - добавил министр.

При этом он напомнил, что вчера это также подчеркнула федеральный канцлер Германии Ангела МЕРКЕЛЬ.

В.ОГРЫЗКО также отметил, что внешняя политика Украины является прогнозируемой и предсказуемой. «Мы спокойно и уверенно идем к реализации определенных целей, мы имеем четкое представление чего мы хотим и как это сделать», - сказал В.ОГРЫЗКО, отметив, что это не легко, но в Украине осознают, что "этот путь мы обязательно пройдем".