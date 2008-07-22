Люди Луценко не только увезли Кернеса, но и испортили отпуск Добкину

Харьковский городской председатель Михаил ДОБКИН прерывает отпуск и 23 июля приступит к выполнению своих обязанностей.

Об этом сообщила корреспонденту УНИАН руководитель пресс-службы Харьковского городского совета Нина МАРЧЕНКО, комментируя ситуацию в связи с принудительной доставкой и.о. городского председателя Геннадия КЕРНЕСА в Киев на допрос.

Официально М.ДОБКИН должен был находиться в отпуске с 21 до 25 июля. Согласно распоряжению, на время его отпуска полномочия городского председателя были возложены на секретаря городского совета Геннадия КЕРНЕСА, отметила Н.МАРЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, по информации Департамента по связям с общественностью и международной деятельности МВД Украины, сегодня в Харькове работниками милиции был задержан секретарь Харьковского городского совета Геннадия КЕРНЕСА.

Цель задержания, по данным работников правоохранительных органов - выполнение постановления следователя по делу о покушении на преднамеренное убийство, которое находится в производстве Главного следственного управления МВД Украины, о принудительном поводе Г.КЕРНЕСА к следователю в качестве свидетеля по упомянутому делу.

При этом в Департаменте отмечают, что Г.КЕРНЕС «на протяжении двух месяцев неоднократно игнорировал приглашение (повестки, телеграммы, постановления о приводе) следователя прибыть на допрос, откровенно демонстрируя (в том числе перед общественностью) свое нежелание принимать участие в процессуальных действиях».