Семенюк: в 2000-2004 годах я страдала от холода на Майдане

Голова Фонда госимущества, социалистка Валентина Семенюк-Самсоненко во время чат-конференции на сайте ПіК Україниподелилась секретом своего успеха в политике и семейной жизни. По словам председателя ФГИ, она успевает и руководить и студень мужу готовить: “Еще и успеваю каждое утро делать зарядку и умываться холодной водой, растирать тело полотняным полотенцем своей бабушки”.

Социалистка отметила, что очень ценит в людях чувство юмора, которое и ее саму “всегда выручало”.

На вопрос “Вы действительно верите, что можете стать президентом на следующих президентских выборах? Только серьезно...” Семенюк лаконично ответила: “Да”.

Глава ФГИ заверила, что ей не надоела ее должность, и оставлять свое кресло она не собирается.

“Я отстаиваю и Ваши интересы, когда Вы так прямо ставите вопрос. И даже то, что Вы сегодня можете ставить вопрос, а журналисты - свободно его освещать - в 2000-2004 годах я страдала от холода на Майдане. Не было бы Майдана 2000-го года, не было бы открытости и контроля за властью. И не было бы свободных журналистов, которые имеют право на правдивое освещение событий, деятельности власти, политиков. В том числе - и если пишут обо мне”, - отметила Семенюк.