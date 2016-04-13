В новом правительстве остается вакантной должность главы Минздрава - нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, об этом депутат сказала в комментарии журналистам после заседания фракций коалиции.

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Она отметила, что БПП не согласовал министра по вопросам здравоохранения.

"До завтра, возможно, этот вопрос решится", - добавила Сюмар.

Как ранее сообщил председатель фракции БПП Юрий Луценко, согласованы кандидатуры на должности всех министров, кроме главы Минздрава, которую даже никто не предложил.

Позже Ольга Богомолец отметила, что никто не хочет возглавить Министерство здравоохранения в новом правительстве из-за отсутствия средств на проведение реформ.