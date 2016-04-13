Политолог считает, что Гройсман не будет "марионеткой" Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение он высказал сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Сочетание бизнеса и политики останется и в новом правительстве, хотя, на мой взгляд, если будет утверждено новое правительство с новым премьер-министром, оно будет не хуже предыдущего и будет выполнять примерно те же задачи", - отметил Фесенко.

"Гройсман, если станет премьер-министром, не будет банально исполнителем чужой воли. Он будет работать на свой интерес и на свой рейтинг, и эти сложные переговоры (о формировании новой коалиции и правительства - УНИАН) только подтверждают эту гипотезу", - считает политолог.

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По убеждению эксперта, Гройсман продемонстрировал желание действовать самостоятельно и опроверг миф о том, что будет "марионеткой" президента.

"Определенный компромисс найден, и Гройсман не будет работать на чужой интерес. Переговоры это подтвердили", - уверен Фесенко.

"Монополии президента не будет, потому что, если в какой-то момент "Народный фронт" почувствует, что интересы этой политической силы не учитываются или возникает принципиальный конфликт интересов, тогда "Народный фронт" в любой момент может выйти из коалиции, а на новых парламентских выборах "БПП" большинства не будет иметь, как он не имеет его сейчас. Влияние будет большим, чем при правительстве Яценюка, но полного контроля ни над парламентом, ни над правительством у Порошенко нет", - убежден он.