Луценко анонсировал общее собрание фракций коалиции

13:45, 13 апреля 2016
Политика
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Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил, что предварительно в 18.00 должно состояться совместное собрание фракций коалиции.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.

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Юрий Луценко уточнил, что участие президента Петра Порошенко в этом заседании не планируется.

"Это часть работы парламентской коалиции, которая официально внесет президенту кандидатуру нового премьер-министра. Также она утвердит две половинки правительства, которые официально перед этим предложит каждая из фракций (БПП и "Народный фронт" - УНИАН)", - сказал Юрий Луценко.

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