Луценко анонсировал общее собрание фракций коалиции
13:45, 13 апреля 2016Политика
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Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Юрий Луценко сообщил, что предварительно в 18.00 должно состояться совместное собрание фракций коалиции.
Участие президента Петра Порошенко в этом заседании не планируется / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам.
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Юрий Луценко уточнил, что участие президента Петра Порошенко в этом заседании не планируется.
"Это часть работы парламентской коалиции, которая официально внесет президенту кандидатуру нового премьер-министра. Также она утвердит две половинки правительства, которые официально перед этим предложит каждая из фракций (БПП и "Народный фронт" - УНИАН)", - сказал Юрий Луценко.
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