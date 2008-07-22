Единый Центр грозит газете «ВВ» судом

Партия “Единый Центр” требует от газеты «Вечерние вести» опровергнуть недостоверную информацию, опубликованную в статье «В новую партию Ющенко народ загнали под угрозой увольнения» (номер от 14 июля 2008 года, автор – Марина ДАНИЛЮК), поскольку освещение деятельности партии, а именно сообщение оякобы принудительном участии в партийных мероприятиях, не отвечает действительности.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Единого Центра”, партия уже направила газете соответствующее письмо.

В ЕЦ подчеркивают, что цитата, приписанная одному из участников партийного съезда: «Работаю начальником отдела образования в райгосадминистрации. Начальство сказало ехать в Киев и еще пятерых человек с собой прихватить. А то уберут всех к чертовой матери! – сетовал Андрей Матвеевич, приехавший из Днепропетровской области. – По дорогое в столицу сломался спецавтобус. Пришлось добираться на маршрутке за свои деньги», не только неправдивая, но и наносит вред репутации партии.

В “Едином Центре” заявляют, что в соответствии с регистрационными документами и протоколом Днепропетровской областной организации партии от 8 июля 2008 года, «Андрей Матвеевич, руководитель отдела образования» от Днепропетровской области на съезде не присутствовал и делегатом не избирался». “Кроме того, делегация от области прибыла в Киев на железнодорожном транспорте, о чем свидетельствуют соответствующие документы, а не спецавтобусом, как говорится в статье. Об абсолютной надуманности событий свидетельствует и факт, что, по информации Единого Центра, руководителя отдела образования в Днепропетровской области с таким именем нет”, – говорится в сообщении пресс-службы.

Учитывая вышеупомянутое, руководствуясь ст.28 Конституции Украины, ст.ст. 23, 94 Гражданского кодекса Украины, ст.ст. 9, 29 закона Украины “Об информации”, “Единый Центр” требует от редакции газеты «Вечерние вести» дать в ближайшем номере опровержение недостоверной информации и извинения.

В ЕЦ также отмечают, что готовы отстаивать свою правоту в суде, и в случае возбуждения дела будут настаивать на компенсации морального вреда в объеме стоимости двух экземпляров пособия Даниэля Корню «Этика средств массовой информации». Эти книги партия собирается подарить редакции газеты «Вечерние вести».