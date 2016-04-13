Участники ночных переговоров в АП говорят, что Гройсман остается кандидатом в премьеры

Об этом сообщили собеседники, близкие к переговорам, передает "Украинская правда".

Согласно информации, Степан Кубив, которого накануне уже рассматривали на должность премьера, может занять кресло первого вице-премьера, министра экономики.

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Таким образом, Гройсман добился того, чтобы Виталия Ковальчука не было в правительстве.

Должность министра топлива и энергетики пока вакантна.

Кроме того, в правительстве до сих пор рассматривают Вячеслава Кириленко и Геннадия Зубко на должность вице-премьеров.

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Вместе с тем депутат Сергей Лещенко в комментарии УП отметил, что "по-сути Гройсман на переговорах представляет не БПП, а самостоятельную силу".

Ранее председатель фракции БПП в парламенте Юрий Луценко заявил, что в результате ночных переговоров в АП якобы были согласованы кандидат в премьеры и состав правительства.

"Полночь признаки разума посетили и наши холмы. Кандидат в премьеры и состав правительства согласованы", - сказал Луценко.