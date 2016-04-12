В Раду внесли законопроект, дающий "зеленый свет" назначению Луценко генпрокурором

Изменения позволяют претендовать на должность генпрокурора лицу, не имеющему прокурорского стажа, но имеющему стаж работы в области права не менее пяти лет.

Соответствующий текст законопроекта № 4379 от 12 апреля опубликован на сайте парламента.

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В части 3 ст. 27 Закона «О прокуратуре» указывается, что «прокурором Генеральной прокуратуры Украины может быть назначен гражданин Украины, имеющий стаж работы в области права не менее пяти лет. Эти требования не распространяются на прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры».

На данный момент законом предусмотрено, что «прокурором генпрокуратуры может быть назначен гражданин Украины, имеющий стаж работы в должности прокурора не менее пяти лет».

Также в ст. 40 данного закона в требованиях, которые определены для назначения на должность генпрокурора, предлагается убрать пункты: «Имеет стаж работы в области права не менее 10 лет» и «Имеет высшее юридическое образование».

В новой редакции предлагается определить, что лицо, претендующее на должность генпрокурора, "имеет высшее образование и стаж работы в области права либо опыт работы в законодательном и правоохранительном органе не менее пяти лет".

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля, в ВР был зарегистрирован законопроект о внесении изменений в законодательство о деятельности Генпрокуратуры и Госбюро расследований, но по состоянию на 15.00 текст этого законопроекта не было на сайте парламента.

11 апреля работники Генеральной прокуратуры, среди которых четыре заместителя генпрокурора - Юрий Столярчук, Юрий Севрук, Роман Говда и Олег Залиско - обратились к президенту Украины Петру Порошенко и председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману с призывом не назначать генпрокурором человека без соответствующего опыта работы.

Перед этим председатель фракции «БПП» Юрий Луценко заявил, что готов возглавить Генпрокуратуру при условии внесения изменений в законодательство относительно квалификационных требований к кандидату на должность генпрокурора в части юридического образования и 10 лет юридической деятельности в правовой плоскости.