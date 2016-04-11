Меркель поблагодарила Яценюка за работу на посту премьера

Об этом сообщили в пресс-службе Кабмина.

Так, Меркель поблагодарила главу украинского правительства за партнерство, высокий уровень взаимного доверия и эффективного сотрудничества между Украиной и Германией.

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Кроме того, федеральный канцлер заверила Яценюка в неизменности дальнейшей поддержки Украины в деле национальных политических и экономических преобразований, успешного выполнения Минских договоренностей, а также обеспечения стабильности и процветания Украины.

В свою очередь Яценюк поблагодарил за исключительную поддержку Германии, которую Украина ощущает на пути реформ, а также высоко оценил ключевую личную роль Меркель в консолидации мирового сообщества в поддержку Украины.

Как сообщал УНИАН, 10 апреля Арсений Яценюк заявил, что подает в отставку с должности премьер-министра Украины.