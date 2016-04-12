В Германии разочарованы из-за недостаточности проводимых в Украине реформ - депутат Бундестага

Об этом сообщил депутат Бундестага (ФРГ), член межпарламентской комиссии "Украина-Германия" Карл-Георг Вельман в ходе включения из Берлина в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.

Он рассказал, что предложил составить для Украины своеобразный "план Маршалла", но пока он неприменим из-за отсутствия в стране реформ.

"Мы готовы помочь, и мое предложение было составить что-то вроде "плана Маршала" - более 100 млрд евро. Хотя 30 млрд евро уже есть, но эти деньги нельзя применить, потому что Украина не осуществляет реформ. Не будет денег без реформ. Вот такое условие", - сообщил Вельман.

Читайте такжеСША продолжат поощрять антикоррупционные реформы в Украине - Белый Дом

Депутат Бундестага также добавил, что в Германии разочарованы из-за недостаточности проводимых в Украине реформ, основополагающей среди которых он назвал реформу судебной системы.

"Независимые судьи, независимые прокуроры - это первое. И мы должны действительно получить существенные европейские реформы в Украине. Нам нужны надежные структуры, надежное правительство", - сказал Вельман, отвечая на вопрос, что может быть признаком того, что реформы состоялись.

Читайте такжеПорошенко должен открыто выбрать нового генпрокурора, нацеленного на глубокую реформу - The New York Times