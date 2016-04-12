В Германии разочарованы из-за недостаточности проводимых в Украине реформ - депутат Бундестага
Украине готовы предоставить около 100 млрд евро финансовой помощи, но только после проведения необходимых реформ.
Об этом сообщил депутат Бундестага (ФРГ), член межпарламентской комиссии "Украина-Германия" Карл-Георг Вельман в ходе включения из Берлина в эфире телеканала ICTV, передает РБК-Украина.
Он рассказал, что предложил составить для Украины своеобразный "план Маршалла", но пока он неприменим из-за отсутствия в стране реформ.
"Мы готовы помочь, и мое предложение было составить что-то вроде "плана Маршала" - более 100 млрд евро. Хотя 30 млрд евро уже есть, но эти деньги нельзя применить, потому что Украина не осуществляет реформ. Не будет денег без реформ. Вот такое условие", - сообщил Вельман.
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Депутат Бундестага также добавил, что в Германии разочарованы из-за недостаточности проводимых в Украине реформ, основополагающей среди которых он назвал реформу судебной системы.
"Независимые судьи, независимые прокуроры - это первое. И мы должны действительно получить существенные европейские реформы в Украине. Нам нужны надежные структуры, надежное правительство", - сказал Вельман, отвечая на вопрос, что может быть признаком того, что реформы состоялись.
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