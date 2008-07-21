В посольстве Японии не поняли юмора Винского

В Посольстве Японии удивлены заявлением министра транспорта и связи Украины Иосифа ВИНСКОГО об отказе от японского кредита на строительство терминала D в аэропорту "Борисполь".

Об этом в комментарии УНИАН сообщил второй секретарь Посольства Японии в Украине Госукэ ХОРИГУЧИ.

«Для нас такое заявление было неожиданностью… Мы планировали продолжать сотрудничество по этому проекту… Очень большой неожиданностью было для нас заявление», - подчеркнул Г.ХОРИГУЧИ.

Он сообщил, что у Посольства пока нет официальной информации о планах Украины отказаться от использования кредита.

«Пока мы читали лишь информационные сообщения об этом. Нам надо провести консультации с представителями Министерства транспорта и уточнить их позицию, после этого мы сможем определить нашу официальную позицию», - отметил второй секретарь Посольства Японии в Украине.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 21 июля, И.ВИНСКИЙ заявил, что Минтранс отказался от строительства терминала D в аэропорту «Борисполь» на средства японского кредита и намерен привлечь к строительству частного инвестора.

Ранее, 4 июля, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заявляла, что считает необходимым перенаправить средства японского кредита, предназначенного для аэропорта «Борисполь», на достройку окружной дороги в Николаеве.

Между тем в аэропорту «Борисполь» 7 июля, комментируя заявление Ю.ТИМОШЕНКО, подчеркнули, что кредитное соглашение с Японией под строительство терминала в аэропорту предусматривает целевое использование этих средств.

Справка УНИАН. 29 марта 2005 года в Киеве было подписано Соглашение (в форме обмена нотами) между правительствами Украины и Японии о предоставлении кредита для финансирования проекта развития ГМА «Борисполь» на срок 30 лет и на сумму 19 млрд. 92 млн. иен (около 180 млн. долл.).

3 мая 2007 г. ГП Международный аэропорт „Борисполь” официально объявил о начале предварительной квалификации по выбору генерального застройщика для реализации проекта „Строительство нового терминального комплекса аэропорта ”Борисполь” на средства кредита, предоставленного Японским Банком Международного Развития (JBIC). От банка JBIC было получено согласование документации по предварительной квалификации.