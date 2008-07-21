Литвин думает, что Украину хотят взять в аренду

Лидер фракции блока Владимира ЛИТВИНА Владимир ЛИТВИН считает, что Украина в обозримой перспективе не будет глобальным игроком.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Депутат считает, что Украине нужно стремиться стать региональным лидером, поэтому она не должна быть заангажированной.

«Украина, по нашему мнению, в обозримой перспективе не может быть глобальным игроком в силу разных обстоятельств. Она может и должна быть – если хотите, обязана быть – региональным лидером. Но для того, чтобы быть региональным лидером, она не должна быть заангажированной», - сказал В.ЛИТВИН.

По его словам, Украина не должна выступать региональным лидером «по принципу собирания беднейших, особенно беднее, чем она сама».

Депутат отметил, что сегодня у некоторых сил наблюдается «неистощимое и неистребимое желание Украину куда-то пристроить или сдать ее в аренду», что свидетельствует о незнании, того как «внутренне обустраивать страну».

По мнению В.ЛИТВИНА, другие страны сегодня заинтересованы в Украине «исключительно как в территории, как в государстве, которое имеет выгодное геостратегическое положение, которое может быть площадью для подскока, для развертывания сил». «И любые разговоры о том, что никто не собирается размещать никогда на территории Украины базы и так далее – это не более чем разговоры, которые ничем не подкрепляются, ибо мир динамично меняется, появляются новые вызовы, новые противостояния», - сказал он.