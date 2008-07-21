Литвин: страна находится в состоянии войны

Лидер фракции блока Владимира ЛИТВИНА Владимир ЛИТВИН считает, что досрочные парламентские выборы станут выходом из сложившейся ситуации при условии, что украинцы откажут в доверии основным политическим силам, которые несут ответственность за происходящее в стране.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Несмотря на то, что все говорят: выборы не нужны, они ничего не дадут, – и это действительно так, если результаты (выборов - УНИАН) будут прежними, – тем не менее, все активно начали готовиться к возможным выборам», - отметил политик.

По его мнению, в настоящее время население Украины испытывает «тотальное разочарование во власти». Кризисная ситуация усиливается «войнами» на местном уровне, отмечает В.ЛИТВИН. «Практически в каждом регионе происходят войны или на уровне руководителя областной администрации и областного совета, или на уровне городских голов и депутатского корпуса. То есть страна находится в состоянии войны. Естественно, это долго продолжаться не может и не должно», - заявил В.ЛИТВИН.

При этом народный депутат отметил, что у политиков нет желания «садиться за круглый, квадратный или любой другой стол» для ведения серьезного диалога. «Потому что не о чем говорить, нужно отвечать за то, что сделали, будучи у власти, основные политические игроки», - констатировал он.

Из сложившейся ситуации В.ЛИТВИН видит один выход - досрочные выборы при условии, что «люди откажут в доверии основным политическим силам, которые несут безусловную ответственность за происходящее в стране». «Иначе неопределенность будет продолжаться вплоть до завершения президентской кампании, то есть конца 2009 - начала 2010 года. Выдержит ли страна - большой вопрос», - подытожил В.ЛИТВИН.