Людям Семенюк разрешили вернуться на работу

Центральное здание Фонда государственного имущества очищено от ртути.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда.

По данным пресс-службы, работники Фонда госимущества Украины с 13-ти часов 21 июля могут занять свои рабочие места в центральном здании ФГИУ.

Согласно документам санитарно-эпидемиологической службы Печерского района, содержание ртути в здании Фонда уже не превышает нормы. Мероприятия по демеркуризации помещения проводились пять дней, в это время работникам Фонда было запрещено находиться на своих рабочих местах.

Работа ФГИУ велась в других его зданиях.

Как сообщал УНИАН, 16 июля в Фонде государственного имущества была найдена ртуть. Из-за этого с 17 июля вход работников в помещение Фонда был ограничен - дежурили только заместители председателя ФГИУ и директора департаментов.