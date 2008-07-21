Генпрокуратуре предлагают воспользоваться рейтингами олигархов

Представитель Украинской народной партии Степан ХМАРА предлагает прокуратуре пользоваться информацией о состояниях олигархов, которую публикуют журналы в своих рейтингах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе УНП.

«Ситуацию, когда деньги украинских миллиардеров работают на Швейцарию, Кипр, Виргинские острова, но не на Украину, нужно срочно исправлять», - считает С.ХМАРА, и призывает Генеральную прокуратуру «принимать к сведению информацию журналов, которые публикуют рейтинги олигархов, и провести тщательную проверку их коммерческой деятельности».

«Сообщение Государственной налоговой администрации о том, что в 2007 году не было граждан, которые отобразили в своих декларациях более 1 миллиарда гривень доходов, в любой другой стране сразу повлекла бы расследование соответствующих органов относительно уклонения от уплаты налогов. Тем более, что украинские олигархи своих реальных состояний не скрывают», - отмечает С.ХМАРА. Причину такой ситуации политик видит в «общем неуважении к украинскому законодательству, существующем в обществе».