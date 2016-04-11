"Народный фронт" предлагает решить все кадровые вопросы во вторник

Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак во время согласительного совета.

"Народный фронт" предлагает во вторник проголосовать все кадровые решения. Это касается и возобновления коалиции, голосование за нового премьера и состав Кабинета министров, и, подчеркиваю, безотлагательного внесения представление на нового генерального прокурора", - сказал Бурбак.

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"Во вторник мы должны решить все кадровые вопросы. С новым Кабмином, новой программой действий и новым генеральным прокурором. Иначе можем взлететь в никуда именно в День космонавтики", - подчеркнул глава фракции.