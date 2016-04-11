"Народный фронт" предлагает решить все кадровые вопросы во вторник
13:51, 11 апреля 2016Политика
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Фракция "Народный фронт" предлагает на пленарном заседании Верховной Рады во вторник проголосовать все кадровые вопросы.
Иначе можем взлететь в никуда именно в День космонавтики, заявил Бурбак / УНИАН
Об этом заявил председатель фракции Максим Бурбак во время согласительного совета.
"Народный фронт" предлагает во вторник проголосовать все кадровые решения. Это касается и возобновления коалиции, голосование за нового премьера и состав Кабинета министров, и, подчеркиваю, безотлагательного внесения представление на нового генерального прокурора", - сказал Бурбак.
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"Во вторник мы должны решить все кадровые вопросы. С новым Кабмином, новой программой действий и новым генеральным прокурором. Иначе можем взлететь в никуда именно в День космонавтики", - подчеркнул глава фракции.
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