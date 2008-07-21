Ющенко встретится с журналистами в четверг на лужайке
13:13, 21 июля 2008Политика
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Разговор начнется в 12.00
В четверг, 24 июля, в 12.00 на зеленой лужайке двора Секретариата Президента Украины начнется расширенная пресс-конференция главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе пресс-конференции речь пойдет об итогах во внутренней и внешней политике страны за первое полугодие.
Также В.ЮЩЕНКО отдельно остановится на государственных мероприятиях по празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси.
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