Ющенко встретится с журналистами в четверг на лужайке

В четверг, 24 июля, в 12.00 на зеленой лужайке двора Секретариата Президента Украины начнется расширенная пресс-конференция главы Украинского государства Виктора ЮЩЕНКО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, в ходе пресс-конференции речь пойдет об итогах во внутренней и внешней политике страны за первое полугодие.

Также В.ЮЩЕНКО отдельно остановится на государственных мероприятиях по празднованию 1020-летия Крещения Киевской Руси.