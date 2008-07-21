Главком ВМФ России назвал главную задачу Северного флота

Главком ВМФ России адмирал Владимир Высоцкий считает, что важнейшая задача Северного флота (СФ) состоит в обеспечении безопасности на морских и океанских направлениях северо-запада страны, сообщил РИА Новости помощник главкома.

Северный флот, имеющий в своем составе морские стратегические ядерные силы, надводные корабли и подводные лодки всех классов, морскую авиацию и береговые войска, "и впредь будет выполнять важнейшую задачу по обеспечению безопасности на морских и океанских направлениях северо-запада России", приводит помощник слова главкома, совершившего рабочую поездку на Север.

Он также сообщил, что в ходе рабочей поездки на СФ главком посетил авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов", проверил техническую готовность корабля, работу командира и офицерского состава по укреплению дисциплины и уровня социальной защищенности экипажа. В гарнизоне Гаджиево (Мурманская обл.), где базируются подводные лодки, главком заслушал доклад командования.