Украина должна быть полноправным партнером ЕС, чтобы влиять на мнение европейцев — Виталий Скоцик

Такое мнение высказал председатель Аграрной партии Украины Виталий Скоцик, комментируя результаты консультативного референдума в Нидерландах, где более 60% голландцев высказались против ассоциации Украины и ЕС.

“Чтобы тебя уважали и воспринимали равноправным партнером, нужно иметь соответствующий уровень экономического достатка общества здесь в Украине. Наше же руководство сейчас слишком оторвано от реальной жизни. Иначе бы оно занималось реформой судебной, налоговой и управленческой системы. А мы наблюдаем перетягивание канатов между Правительством, Парламентом и Администрацией президента. К сожалению, для Нидерландов мы мало чем отличаемся от какой-нибудь африканской страны”, - говорит Виталий Скоцик.

Политик отметил, что такая ситуация сложилась, в первую очередь, из-за отсутствия стратегии развития страны, где “вступление в ЕС” рассматривают, как самоцель.

“Во время последнего пребывания в Брюсселе в феврале этого года, общаясь с європарламентариями, я отметил для себя одну тревожную тенденцию. Украинские элиты приезжают в ЕС преимущественно попросить о помощи и деньгах. Вместе с тем, они не готовы отчитываться о потраченном. Вместо реформ есть лишь их имитация. Европейцы не видят стратегии. Есть только хаотическая деятельность направленная на то, чтобы “заработать здесь и сейчас”. Эти тенденции там понятны, часть из них попадает на страницы местных изданий. Так формируется мнение. После 2014 года от нас ожидали значительных изменений, но их так и не произошло. “Интеграция в ЕС” стала самоцелью и инструментом пиара. Этот пиар надоел”, - сказал Виталий Скоцик.

Оценивая возможные последствия референдума в Нидерландах, Виталий Скоцик призвал сделать правильные выводы.

“Это сигнал для нас. Очевидно, что интеграция будет продолжаться, так как Соглашение подписано. Многое уже сделано. Но наша политическая элита должна научиться мыслить категориями благосостояния общества. Понять, что хороший результат — это не треть населения с субсидиями на коммуналку, а способность каждого самостоятельно платить за свои потребности. Что увеличение налоговых поступлений на миллионы, которое провоцирует потери в реальном секторе экономики на миллиарды — это экономическая катастрофа, которая в будущем спровоцирует резкий спад уровня жизни общества. А именно такими методами действовало правительство в отношении аграриев, когда отменяло единый сельхозналог и специальный режим НДС. Когда украинские политики начнут больше внимания уделять экономической статистике и будут понимать, что от их действий напрямую зависит, где будет страна через 5-10 лет, тогда у нас будет хотя бы какая-то стратегия, тогда нас сочтут экономически и политически состоятельными и суверенными. Тогда совсем по-другому к Украине будут относиться в ЕС. Интеграция в ЕС должна быть определенным набором стандартов благосостояния, здесь на местах в Украине. В международной политике, как и в жизни, уважают в первую очередь, сильного, состоятельного и прогнозируемого партнера. К этому должны стремиться и мы”, - резюмировал Виталий Скоцик.