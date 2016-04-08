"Мяч на стороне голландцев": Порошенко планирует поговорить с премьером Нидерландов об ассоциации Украина-ЕС

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Елисеев заявил сегодня на брифинге в Киеве.

"Мы считаем, что результаты референдума, конечно, должны быть еще проанализированы. Конечно, мы ожидаем ответную реакцию и предложения с нидерландской стороны, прежде всего, ведь это вызов для всего Европейского Союза", - подчеркнул Елисеев.

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В связи с этим он информировал, что вчера и сегодня уже состоялись "интенсивные внутренние консультации в ЕС, и в частности контакты президента Европейской комиссии Юнкера с лидерами ключевых стран, и в частности с канцлером Германии Ангелой Меркель".

"Я не исключаю, что в ближайшие дни состоится контакт между президентом Украины и премьер-министром Нидерландов, но я еще раз подчеркиваю, мяч сейчас на нидерландской стороне, и мы ожидаем с их стороны соответствующих предложений", - подчеркнул Елисеев.

Как сообщал УНИАН, 6 апреля в Нидерландах состоялся консультативный референдум относительно Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.

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На голосование был вынесен вопрос: "Вы "за" или "против" ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС?".

По предварительным данным, "за" проголосовали 38,1%, "против" - 61,1%.

7 апреля правительство Королевства Нидерланды заявило, что планирует вместе с партнерами из ЕС и Украины искать компромисс по результатам консультативного референдума относительно Соглашения об ассоциации, который будет приемлем для всех сторон.