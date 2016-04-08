СБУ задержала вербовщика российского ГРУ при попытке вывезти в РФ секретные документы

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил глава СБУ Василий Грицак сегодня на брифинге в Киеве.

«Позавчера СБУ на выезде с территории Украины провела спецоперацию и задержала двух граждан Украины - отец и сын, оба граждане Украины», - заявил он.

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Грицак отметил, что «отец - кадровый офицер, подполковник ГРУ Генштаба, работал еще в российской военной разведке, затем жил в Украине и был вербовщиком».

«Отец и сын пытались вывезти через пункт пропуска «Сеньковка» кучу секретных документов. Особенно хочу поблагодарить в раскрытии этих двух агентов нашу украинскую армию, потому что с помощью украинской армии нам удалось вывести на чистую воду этих предателей», - заявил Грицак.